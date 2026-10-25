«Все сгорело»: Долина лишилась готовых песен из нового альбома

Долина лишилась готовых песен из нового альбома перед самым выпуском

Готовые к публикации песни из нового альбома народной артистки России Ларисы Долиной пропали после сбоев в облачном хранилище «Яндекса» из-за атак БПЛА. Об этом РИА Новости рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, проблемы с сервисами компании возникли после атак ВСУ на дата-центры во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области.

Среди потерянных материалов оказались композиции, которые уже готовили к выпуску.

«Действительно, песни "полетели", в том числе из нового альбома. Мы готовили премьеру, релиз новой песни "Крылья", вторая песня "Я метель, ты оттепель", она выйдет синглом — все "сгорело" на облаке», — рассказал Пудовкин.

Полностью восстанавливать работу с нуля команде певицы не придется. Отдельные звуковые дорожки сохранились на жестких дисках, поэтому композиции планируют собрать заново.

«Ничего, соберем заново», — заключил директор артистки.

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