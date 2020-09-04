Зюганов: Гитлер сжигал в печах «евреев, цыган… и всю остальную сволочь»

В соцсетях разлетелось странное заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которое он сделал в своей речи у Кремлевской стены в Москве, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Главный коммунист России оговорился и сказал, что Адольф Гитлер уничтожал в концлагерях всякую сволочь.

«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь», — заявил Зюганов.

При этом в текстовой расшифроке речи лидера КПРФ на официальном сайте партии эти слова опущены.