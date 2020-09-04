Зюганов: Гитлер сжигал в печах «евреев, цыган… и всю остальную сволочь»
Лидер КПРФ оговорился, выступая у Кремлевской стены по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
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Фото, видео: www.globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; YouTube @Люда Осипенко
В соцсетях разлетелось странное заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которое он сделал в своей речи у Кремлевской стены в Москве, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Главный коммунист России оговорился и сказал, что Адольф Гитлер уничтожал в концлагерях всякую сволочь.
«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь», — заявил Зюганов.
При этом в текстовой расшифроке речи лидера КПРФ на официальном сайте партии эти слова опущены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп оконфузился на пресс-конференции, перепутав причину окончания Второй мировой войны. Он заявил, что решающую роль в крахе гитлеровской Германии сыграла эпидемия испанского гриппа. Позже пресс-служба американского лидера пояснила, что Трамп имел в виду Первую мировую.
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