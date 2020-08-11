Трамп оконфузился, перепутав причину окончания Второй мировой войны на публике

Американский лидер Дональд Трамп перепутал причину окончания Второй мировой войны на публике. Как сообщает «Утро.ру», президент США в ходе пресс-конференции заявил, что свою роль в этом сыграла пандемия испанского гриппа.

По мнению Дональда Трампа, болезнь погубила множество солдат, в результате чего война с фашистами под командованием Гитлера закончилась.

«И это, вероятно, положило конец Второй мировой войне», — заявил американский лидер.

Позднее в администрации президента Соединенных Штатов оправдались за своего патрона и пояснили, что Дональд Трамп имел в виду Первую мировую войну.

Испанский грипп бушевал в мире в период с 1918 по 1920 годы и унес жизни от 17 до 100 миллионов человек. Передислокация армейских подразделений, согласно исследованиям, негативно повлияла на эпидемиологическую обстановку. Несмотря на это, инфекция не явилась причиной завершения конфликта.

Вторая мировая война, ставшая крупнейшей в истории человечества, длилась с 1939 по 1945 годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп хочет видеть Путина на саммите G7.