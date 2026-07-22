Стала известна дата и место прощания с актером Дмитрием Поднозовым

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 70 0

Артист умер от онкологического заболевания, с которым боролся с прошлого года.

Когда и где пройдет церемония прощания с Дмитрием Поднозовым

Фото: Кадр из к/ф «Преступление-2», реж. Саша Кириенко, 2019 г

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Прощание с Дмитрием Поднозовым пройдет 25 июля в театре «Особняк»

Церемония прощания с актером, худруком и основателем Санкт-Петербургского драмтеатра «Особняк» Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Прощание с Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля в театре с 10:00 до 14:00. Двери будут открыты для всех, кому хотелось бы попрощаться или просто побыть рядом в это время», — говорится в сообщении.

После гражданской панихиды пройдет кремация артиста, о которой накануне рассказал его сын.

Дмитрий Поднозов умер 20 июля на 85-м году жизни. В декабре прошлого года врачи выявили у актера рак легкого с метастазами в головной мозг. Средства на лечение родные артиста получали не только от его коллег, но и от неравнодушных граждан.

За свою профессиональную карьеру Поднозов снялся в более чем 200 кинопроектах. Среди них — роли в сериалах «Мажор», «Карамора», «Тайны следствия», а также фильмах «Чернобыль», «Ледокол» и другие.

Ранее заслуженный артист РФ Сергей Жигунов назвал уход Поднозова большой потерей для российского кинематографа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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