Президент Чехии получил письма с угрозами

Президент Чехии Петр Павел начал получать письма с угрозами. Об этом заявил пресс-секретарь столичной полиции Ян Данек, его слова приводит портал Idnes.

По данным правоохранителей, одно из сообщений поступило в феврале 2026 года, второе — в июне. Содержание писем не раскрывается, однако, по словам Данека, в них содержались угрозы, оскорбления и нецензурные выражения.

Полиция рассматривает произошедшее как возможное преступление, связанное с угрозами в отношении должностного лица. В случае установления виновных им может грозить до трех лет лишения свободы.

В администрации президента Чехии подтвердили, что часть обращений, поступающих в адрес главы государства и сотрудников его аппарата, носит «конфронтационный, оскорбительный или вульгарный характер». В некоторых письмах, по данным ведомства, содержатся прямые угрозы.

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