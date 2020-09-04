Омский токсиколог рассказал, что могло спровоцировать состояние Навального

Болезнь Алексея Навального и ухудшение его состояния могли спровоцировать множество факторов. Среди них — диеты, которых придерживался блогер, стресс, алкоголь, перепад температурных режимов и многое другое. Об этом ТАСС заявил главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.

«Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака», — сообщил медик.

Он добавил, что со слов супруги Навального, за неделю до госпитализации у него были проблемы с пищеварением. Кроме того, пациент использовал в это время диеты, что привело к снижению массы тела. В заключение токсиколог отметил, что к моменту транспортировки блогера в Германию медикам удалось уменьшить глубину комы, после чего данных о состоянии Навального от немецких коллег они не получали.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. Позже блогера перевезли спецбортом в клинику «Шарите» в Германии.

Правительство Германии 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако, ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, нет конкретики.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российские власти прокомментировать эти сведения об инциденте с блогером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле отреагировали на заявление Берлина о Навальном.