Умер актер сериала «Санта-Барбара» Питер Ликасси

Из Лос-Анджелеса пришла новость о смерти актера Питера Ликасси. Он хорошо знаком американцам по роли мороженщика в культовой хоррор-комедии «Клоуны-убийцы из космоса». А в России его могут помнить верные фанаты мыльной оперы «Санта-Барбара».

Предположительно, актер свел счеты с жизнью 27 августа. Долгие годы он находился в депрессии, о чем сообщил его друг и коллега по фильму про клоунов-убийц, актер Майкл Сигел. Он разместил пост в память о товарище у себя на личной странице в Facebook.

«Мой друг, брат и партнер по комедии Питер Ликасси проиграл свою битву с депрессией и лишил себя жизни. Питер страдал от нее много лет и выбрал жить вдали от внимания людей. В расцвете своих сил Питер был невероятно талантлив. Веселый, умный, состоявшийся музыкант, потрясающий актер и великолепный комедиант».

Facebook @ Michael Siegel

Сигел отметил, что его друг был перфекционистом во всем, поэтому ему непросто давались поражения и неудачи. При этом он оставался честным, заботливым и внимательным.

«Мне повезло быть его другом на протяжении 38 лет и узнать, какой может быть настоящая дружба. Покойся с миром, Питер! Люблю тебя, брат».

Питер Ликасси родился в 1959 году. Несмотря на культовую роль в фильме 1988 года «Клоуны-убийцы из космоса», он снимался недолго. В 1989 году он появился в нескольких эпизодах мыльной оперы «Санта-Барбара» в роли Гидо Де Франко.

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