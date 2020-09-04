«Идеальное преступление»: Самойлова подловила дочку на хитрости с сестрой

Оксана Самойлова показала подписчикам своего блога в Instagram, как ее вторая дочь Лея обманула сестренку. На видео , котрое сняла тайно ее мама, девочка ловко «дурит голову» младшей Майе, чтобы добиться своего.

Жена рэпера Джигана успела снять на камеру, как Лея хитростью смогла получить у малышки Майи немного кетчупа, хотя та не хотела ей его давать.

«Идеальное преступление в стиле #леятакаялея, — написала мать четверых детей. — И походочка победителя».

Instagram @samoylovaoxana

Самойлова обработала видео, увеличив и замедлив момент, когда Лея получила желаемое. Ее подписчики сошлись во мнениях, что Лея — это нечто.

«Класс! В этом вся Лея!»

«Я даже успела подумать, что по всем законам жанра Лея в конце *** покажет! Такой выразительный жест был, а лицо — это вообще отдельный вид искусства»;

«Можно смотреть вечно», — написали в комментариях они.

Лея — вторая по счету дочь Джигана и Самойловой. В этом году шестилетняя девочка должна была начать заниматься в нулевом классе школы, но его отменили из-за коронавируса. Так что теперь в качестве подготовки к школе Лею ждут занятия с репетиторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джиган уговорил жену простить его.