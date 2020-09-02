«Пришлось замаливать грешки»: Джиган рассказал, как помирился с Самойловой

Рэпер Джиган признался поклонникам, как ему удалось вымолить прощение у своей супруги Оксаны Самойловой. В начале года стало известно о многочисленных изменах исполнителя, после рождения сына рэпер стал вести себя неадекватно, и в итоге оказался в лечебнице. Но теперь в семействе все в порядке, пишет «Экспресс газета».

«И смех, и грех», — прокомментировал Джиган те странности.

По его словам, непростой период в отношениях с женой закончен. Хотя пользователи сети сообщали об отстраненном поведении супругов во время недавнего перелета, Джиган с этим не согласен.

«Мы давно уже помирились, все нормально. Пришлось замаливать грешки», — хитро усмехнулся певец в интервью «Pro-новостей».

Как именно ему удалось этого добиться, рэпер не признался. Но туманно намекнул, что ему помогла сила его чувств.

«Главное любить ее. Если вы любите, то у вас все будет хорошо», — подытожил он.

В сети многие ругают Самойлову за то, что дала второй шанс мужу. Да и сама она говорила, что не уверена в правильности своего решения. Несмотря на это, пара отлично отдохнула в Турции.

Джиган и Оксана Самойлова вместе уже больше десяти лет. Они воспитывают трех дочек и сына. Женщина утверждала, что решила повременить с разводом именно ради психического спокойствия своих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Джигана и Самойловой не смогла пойти в школу 1 сентября.