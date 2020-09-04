В центре Нью-Йорка водитель протаранил толпу участников антирасистского движения. Все произошло на Тайм-сквер, когда люди перекрыли улицу. В этот момент там появилась машина. Когда водителя попытались выбросить из-за руля, тот нажал на педаль газа. Сообщается о троих пострадавших.

Протестующие вышли на улицу после журналистского расследования и публикации видео убийства афроамериканца. Инцидент произошел еще в марте. На кадрах видно, как подозреваемого силой повалили на землю и надели ему пакет на голову.

Мужчина погиб от удушья. Сообщается, что участвующие в задержании силовики уже отстранены от службы.