Автомобиль протаранил толпу протестующих в центре Нью-Йорка — видео

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Три участника антирасистского движения пострадали.

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Фото, видео: ТАСС / JUSTIN LANE; 5-tv.ru

В центре Нью-Йорка водитель протаранил толпу участников антирасистского движения. Все произошло на Тайм-сквер, когда люди перекрыли улицу. В этот момент там появилась машина. Когда водителя попытались выбросить из-за руля, тот нажал на педаль газа. Сообщается о троих пострадавших.

Протестующие вышли на улицу после журналистского расследования и публикации видео убийства афроамериканца.  Инцидент произошел еще в марте. На кадрах видно, как подозреваемого силой повалили на землю и надели ему пакет на голову.

Мужчина погиб от удушья. Сообщается, что участвующие в задержании силовики уже отстранены от службы.

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