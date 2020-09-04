Автомобиль протаранил толпу протестующих в центре Нью-Йорка — видео
Три участника антирасистского движения пострадали.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: ТАСС / JUSTIN LANE; 5-tv.ru
В центре Нью-Йорка водитель протаранил толпу участников антирасистского движения. Все произошло на Тайм-сквер, когда люди перекрыли улицу. В этот момент там появилась машина. Когда водителя попытались выбросить из-за руля, тот нажал на педаль газа. Сообщается о троих пострадавших.
Протестующие вышли на улицу после журналистского расследования и публикации видео убийства афроамериканца. Инцидент произошел еще в марте. На кадрах видно, как подозреваемого силой повалили на землю и надели ему пакет на голову.
Мужчина погиб от удушья. Сообщается, что участвующие в задержании силовики уже отстранены от службы.
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?