Музыка нон-стоп 50 часов: петербургский музыкант идет на мировой рекорд — видео
Руслану Ишдавлетову предстоит импровизация длиной в двое суток без сна и еды.
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Фото, видео: Вконтакте @Руслан Ишдавлетов; 5-tv.ru
Необычный марафон стартовал 4 сентября в Петербурге. Музыкант Руслан Ишдавлетов планирует играть на пианино 50 часов подряд — без сна и еды. Да еще и на открытом воздухе — во дворе Планетария установили специальный навес от дождя.
Как говорит Руслан, трудностей он не боится, музыка его вдохновляет. К тому же он долго тренировался. Его предыдущее достижение — 37 часов.
Ну, а сейчас ему предстоит импровизация длиной в двое суток. И это будет мировой рекорд.
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