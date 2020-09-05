Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Предстоящая неделя позволит воплотить в жизнь многие желания. В этот период интуиция будет работать особенно сильно, но нужно быть осторожными. Излишняя напористость может привести к конфликтам с окружающими. Не стоит пытаться отстоять свою правду или интересы — отложите это занятие на более удачное время. Особенно, если дело касается личных отношений. Возможны конфликты в эмоциональной и сексуальной сферах, борьба полов.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается период, когда они могут переоценить свои возможности, личную важность и значимость. На этой почве возможны конфликты с окружающими. Не стоит пытаться доказать свою исключительность всем подряд. Так вы можете нажить врагов.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя сложится крайне благоприятным образом. Вы полны сил, уверенности в себе и веры в будущее. Период очень хорош для того, чтобы строить планы, ставить перед собой большие цели, приступать к покорению новых вершин.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам придется нелегко — неделя будет напряженная. У вас возникнет стремление отстаивать свою значимость и персональные взгляды. Но это может привести к конфликтам, спорам, раздорам. Ваша жизненная энергия может ослабеть из-за быстро меняющихся настроений, мыслей, мелких дел, что может привести к неуверенности в себе. Постарайтесь не хвататься за слишком большое количество дел и не строить грандиозные планы на неделю.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на предстоящей неделе не рекомендуется поучать окружающих. Просто занимайтесь своим делом и тогда достигнете ощутимых результатов. Энергии планет помогут вам в этом. Если же вы будете следить за ошибками окружающих, пытаться предостеречь их от нравственного падения, стремится навязать им свои взгляды, — ни к чему хорошему это не приведет. Возможны конфликты и размолвки.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя выдастся относительно спокойная. Лучше всего посвятить себя творчеству или выстраиванию личных отношений. Совместное времяпрепровождение с любимыми, приятная поездка или увеселительные мероприятия будут очень кстати.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя поможет осознать свое место в жизни и выстроить максимально перспективные планы. Особенно, если в эти дни вы будете справлять свой день рождения. Однако непосредственно для активных действий момент не самый удачный. Ваши старания могут привести к конфликтам или не самым лучшим результатам.

Весы — гороскоп на неделю

Весам рекомендуется посвятить немного пофлиртовать, посвятить время новым знакомствам, легким отношениям. Однако не питайте слишком больших надежд насчет партнера. Ваши ожидания, скорее всего, окажутся завышенными. Неделя очень хороша для творчества.

Скорпион — гороскоп на неделю

Уверенность в себе и особый прилив сил помогут вам ставить амбициозные цели и уверено следовать к ним. Для этого придется приложить некоторые усилия и проявить волю, но результат вас очень порадует.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на протяжении недели столкнутся со сложностями. Возможны конфликты. Вам придется отстаивать свой авторитет, столкнувшись с неуважением со стороны окружающих. Постарайтесь не углубляться в споры — станет только хуже. Сохраняйте достоинство и соблюдайте вежливую дистанцию.

Козерог — гороскоп на неделю

Исключительно благоприятная неделя для Козерогов. Собранное состояние знаний и умений позволяет эффективно трудиться и достигать амбициозные целей, а уверенность в себе и в будущем позволяет строить максимально грандиозные планы. Неделя очень хороша для планирования и анализа новых перспектив и возможностей.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя выдастся относительно спокойной. На пользу пойдут занятия спортом, лучше — игровые. Однако некоторым Водолеям неожиданно станет сложно проявить свои достоинства перед окружающими. Будет тяжело найти форму для самовыражения.

Рыбы — гороскоп на неделю

На Рыб на этой неделе звезды повлияют неоднозначно. В большинстве случаев они окажут негативное воздействие. Вас могут преследовать неудачи, а окружающие неожиданно выдвинут к вам необоснованные претензии. Однако вы не теряете веру в себя: терпимость и снисходительность к окружающим и их недостаткам смогут разрешить возникшие конфликты.

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