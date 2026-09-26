Время глубокой ревизии: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2026

Астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2026

Октябрь — время глубокой ревизии, когда небеса призывают нас остановиться и оглянуться назад. Главная тема месяца — мощная ретроградная активность, кульминирующая в третьей декаде. Начинает ретроградную историю Венера в Скорпионе. С 3 октября и до середины ноября она входит в петлю, предназначенную космосом для пересмотра и переоценки отношений. В любви все происходит бурно и страстно.

Основные проблемы — из-за ревности и собственничества. Чувствуется влияние ретро-фаса и на материальную сторону жизни, вызывая задержки в получении денег, неожиданные расходы или переоценку финансовой стратегии. Новые финансовые мероприятия, кредиты, вложения и крупные покупки после выхода из петли, скорее всего, окажутся неактуальными. Меркурий также весь месяц проведет в Скорпионе, порождая любознательность, подозрительность, желание докопаться до сути.

Новости и информация воспринимаются острее, поэтому стоит оградить себя от негативных источников. Можно неплохо подзаработать тем, кто не боится рисковать, а также проявляет деловые и организаторские качества. Хороший период для обращения к профессиональным консультантам, финансовым аналитикам, антикризисным менеджерам, страховым агентам, психотерапевтам. Ваши старания не пройдут бесследно, если вы решитесь овладеть навыками ведения агрессивных переговоров, экстремального вождения, изучения техник Таро или метафорических карт.

10 октября новолуние в Весах призвано сгладить накал энергии Скорпиона. В эти дни легче найти компромисс. Если у вас есть разногласия с кем-либо, хорошее время помириться. Оба государства настроены выслушать друг друга и договариваться. Для тех, кто ищет отношения — благоприятный период.

Все люди более открыты для взаимодействия. Тем более, что большую часть месяца Солнце также освещает сектор Весов. Спокойствие, взвешенность и справедливость задают основной ориентир для социальных взаимодействий, переговоров и творческого самовыражения. Именно люди и отношения являются движущей силой и способствуют мирному урегулированию споров. Однако не торопитесь с выводами насчет выбора партнера.

Сатурн влияет на точку новолуния и в любом случае устроит проверку на прочность отношений. Поэтому необходим реалистичный взгляд на свои потребности. Гармоничный аспект от великого благодетеля Юпитера обязательно окажет поддержку и придаст веры в лучшее. Идеальный момент для загадывания желаний и начала нового цикла продвижения в социальной сфере, обретения желаемого партнера, решения юридических дел.

Плутон вопреки остальным игрокам космоса, становится директным. С 16 октября завершается долгий период внутренней трансформации. Наконец, сдвинется с мертвой точки то, что было заморожено в сферах бизнеса, финансов, профессионального спорта. С 23 октября энергия еще больше смещается в сторону глубины и страсти. Светила в Скорпионе задает период, когда мы получаем возможность начать что-то с нуля, но предварительно разрушив старое.

Сила воли крепнет как никогда. Опирайтесь на нее, занимаясь самосовершенствованием, формированием полезных привычек и паттернов. Посеянная в этот период потом еще долго будет вам помогать. Деньги сейчас становятся хорошим мотиватором.

Получится вскрыть проблемы в финансах и решить их, но прежде основательно и глубоко разобраться в истоках их возникновения осложнит поступательное движение цели ретроградность Меркурия как ориентира в деловом мире и организационных процессах с 24 октября на целых три недели опять жди путаницы в документах, сбои в технике, расписания транспорта и оплаты счетов. Все договоренности стоит перепроверять. Информация может искажаться или излишне нагнетаться.

Лучше вернуться к старым делам и идеям, которые как раз могут стать более актуальными и приносить прибыль. Этот период больше подходит для планирования, решения насущных накопившихся вопросов, кратковременных проектов. С 25-го числа Ретро Венера возвращается в место силы Весы и объявляет о перезапуске партнерских проектов, юридических дел, инициатив в сфере культуры и искусства.

Возобновляются контакты с людьми из прошлого или секс-возлюбленными. А вот новое партнерство может оказаться недолгим. Многие начнут чувствовать себя неуверенно в своей привлекательности. Однако начинания в сферах красоты и смене имиджа, скорее всего, впоследствии, разочаруют, а покупки могут разонравиться. Это время предназначено, чтобы взглянуть назад, проанализировать прошлое, настоящее, разобраться с накопившимся багажом, найти новые возможности в старом опыте.

Кульминация на оси ресурсов запускается полнолуние в Тельце. С 26 октября наступает время увидеть реальные плоды своих трудов при решении финансовых и материальных вопросов. Смысл противостояния светил заключается в том, чтобы предоставить нам возможности стать самостоятельными, но при этом подключаться к использованию финансов, имущества, таланта других людей, супругов, бизнес-партнеров.

Однако напряженная конфигурация с участием Плутона и Ретро Венеры предупреждает об осторожности с любым делегированием своих полномочий и крупным инвестированием. Ярким позитивным фоном месяца выступает Марс во Льве. Двойное огненное влияние дарит прилив уверенности, смелости и оптимизма, наполняют действие энергией творческого выражения и стремления к признанию.

Весь период нас оборевает сильное желание заявить о своих талантах и быть в центре внимания. Покажите миру, чего вы стоите. Не бойтесь рискнуть. Сейчас достаточно оснований для победы на спортивном, любовном или творческом поле, в административной и педагогической деятельности. Вместе с тем, не позволяйте своему эго полностью управлять собой. Таким образом, наступающий месяц требует контроля над эмоциями и финансами.

Ретро-петля планет не располагает к риску в отношении своих активов и потребует осторожности проявления чувств к дорогим вам людям. Это время больше подходит для пересмотра основных жизненных направлений: саморазвития и творческого проявления.

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