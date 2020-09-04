Ядерные бомбардировщики США пролетели рядом с Крымом

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Молодцова Анна
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Американские самолеты пролетели на расстоянии 25 километров от границы РФ.

Ядерные бомбардировщики США пролетели рядом с Крымом

Фото: Depositphotos / RyanFletcher

Два стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерные боеголовки, пролетели рядом с Крымом, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Как сообщает портал, американские самолеты вылетели с базы Фэйрфорд в Великобритании, пересекли Нидерланды, Германию и Польшу и вошли в воздушное пространство Украины, откуда приблизились к полуострову. Расстояние до российской границы составило всего 25 километров.

Сделав несколько кругов у побережья Азовского моря, бомбардировщики улетели обратно.

В это же время около черноморского побережья России были замечены еще три иностранных разведывательных самолета — два американских и один — Великобритании, сообщает «Экономика сегодня».

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков вблизи российских границ существенно возросла. Для их перехвата регулярно вылетают истребители. Недавно, как писал 5-tv.ru, МиГ-31 перехватил два самолета США и Великобритании над Баренцевым морем.

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