Фанаты раскритиковали Элджея и Моргенштерна за плагиат хита 90-х

В сети развернулась настоящая травля музыкантов Элджея и Моргенштерна после того, как они выпустили клип на записанную вместе песню «Lollipop», сообщают Дни.ру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Элджей☔️ (@sayonaraboy) 4 Сен 2020 в 12:49 PDT

Фанаты обвиняют авторов композиции в плагиате на хит популярной группы «Руки Вверх», которая позже была перепета музыкальным коллективом из Германии ATC. Вот только немцы выплатили российским поп-исполнителям около полумиллиона долларов, чтобы заполучить права на использование мотива.

Вишенкой на торте стало замечание подписчиков о том, что сам клип очень похож на видео американского хип-хоп трио Migos, выпущенное несколько лет назад.

«Тырить чужое неинтересно. „Руки Вверх“ сначала „унесли“, потом вы, лучше свое создавайте»;

«Копия клипа „Walk it like I talk it“»;

«Вы что, это не плагиат, это оммаж!»

«Кавер на кавер», — отметили фанаты.

На электронных сервисах, где можно купить музыкальные треки, «Lollipop» выставлен без указания авторства «Руки Вверх». Однако продюсер совместной композиции рэперов уверяет, что все права на использование музыки оформлены по закону, и авторам хита полагающуюся мзду уже заплатили. Лидер популярной в 90-е годы группы Сергей Жуков подтвердил эту информацию. Сумма, которую рэперы выплатили музыкантам, не уточняется.

Рэпер Элджей, женатый на известной телеведущей Анастасии Ивлеевой, не в первый раз работает с Моргенштерном. Ранее музыканты выпустили совместную песню «Cadillac», клип на которую стал вирусной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве школьники сожгли портрет Моргенштерна в знак протеста.