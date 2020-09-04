Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Велогонщик Павел Свешников скоропостижно умер после того, как потерял сознание во время Гран-при Москвы, пишет ТАСС.

Что стало причиной потери сознания мужчины, пока неизвестно. Его экстренно госпитализировали, но медики не смогли его спасти.

«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», — сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

По словам тренера сборной России Владимира Кирильцева, ранее у спортсмена не было проблем со здоровьем.

Павлу Свешникову было всего 22 года.

Обстоятельства трагедии выясняются.