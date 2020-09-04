Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Сообщается, что спортсмен был госпитализирован, но медики не смогли ему помочь.
Фото: www.globallookpress.com / Jack Afleck
Велогонщик Павел Свешников скоропостижно умер после того, как потерял сознание во время Гран-при Москвы, пишет ТАСС.
Что стало причиной потери сознания мужчины, пока неизвестно. Его экстренно госпитализировали, но медики не смогли его спасти.
«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», — сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
По словам тренера сборной России Владимира Кирильцева, ранее у спортсмена не было проблем со здоровьем.
Павлу Свешникову было всего 22 года.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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