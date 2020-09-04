ГосТВ Белоруссии опубликовало запись перехваченного разговора ФРГ и Польши о Навальном
На записи представитель Германии утверждает, что в случае с блогером доказательство отравления не так важно, так как «на войне всякие методы хороши».
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Фото, видео: ТАСС / Филиппов Вячеслав; Telegram @pul_1
На белорусском телевидении опубликовали запись перехваченного разведкой республики разговора Германии и Польши, доказывающего фальсификацию «отравления» Алексея Навального. Публикация появилась в Telegram-канале «Пул Первого», близкому к администрации главы республики.
На записи, сопровожденной субтитрами, представитель Германии утверждает, что в случае с Навальным доказательство отравления не так важно, так как «на войне всякие методы хороши».
В том же разговоре представитель Варшавы сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался «крепким орешком», а белорусы «профессиональны и организованы».
Именно на эту запись ссылался Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Тогда президент республики сообщил, что российские спецслужбы получат доказательства того, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об «отравлении» блогера являются фальсификацией. Позже в Кремле сообщили о передаче ФСБ соответствующих материалов от спецслужб Белоруссии.
В свою очередь, в Германии заявили, что утверждение Лукашенко о фальсификации не соответствует действительности.
Правительство ФРГ 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В документе говорится, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервнопаралитического действия группы „Новичок“».
Что за образцы были исследованы, в заявлении не уточняется. Также нет информации, что именно было обнаружено — само вещество, его следы или последствия его воздействия.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, России ничего скрывать по ситуации с Навальным.
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