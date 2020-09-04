ГосТВ Белоруссии опубликовало запись перехваченного разговора ФРГ и Польши о Навальном

|
Молодцова Анна
4 115

На записи представитель Германии утверждает, что в случае с блогером доказательство отравления не так важно, так как «на войне всякие методы хороши».

Фото, видео: ТАСС / Филиппов Вячеслав; Telegram @pul_1

На белорусском телевидении опубликовали запись перехваченного разведкой республики разговора Германии и Польши, доказывающего фальсификацию «отравления» Алексея Навального. Публикация появилась в Telegram-канале «Пул Первого», близкому к администрации главы республики.

На записи, сопровожденной субтитрами, представитель Германии утверждает, что в случае с Навальным доказательство отравления не так важно, так как «на войне всякие методы хороши».

В том же разговоре представитель Варшавы сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался «крепким орешком», а белорусы «профессиональны и организованы».

Именно на эту запись ссылался Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Тогда президент республики сообщил, что российские спецслужбы получат доказательства того, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об «отравлении» блогера являются фальсификацией. Позже в Кремле сообщили о передаче ФСБ соответствующих материалов от спецслужб Белоруссии.

В свою очередь, в Германии заявили, что утверждение Лукашенко о фальсификации не соответствует действительности.

Правительство ФРГ 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В документе говорится, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервнопаралитического действия группы „Новичок“».

Что за образцы были исследованы, в заявлении не уточняется. Также нет информации, что именно было обнаружено — само вещество, его следы или последствия его воздействия.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, России ничего скрывать по ситуации с Навальным.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:41
Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион
1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок