Выкупившую два места в поезде Ирэн Феррари заставили посадить собачку в ноги

Модель Ирэн Феррари осталась недовольна поездкой «Москва — Смоленск» на поезде. Обладательница самой большой искусственной груди в России хотела с комфортом доехать в один из древнейших городов вместе с песиком Фердинандом породы померанский шпиц. Девушка души не чает в питомце и заранее позаботилась, чтобы ему было комфортно, поэтому выкупила для него соседнее место по цене взрослого пассажира.

Однако бортпроводники сообщили Феррари, что Фердинанду придется купить другой билет — собачий. Она была бы даже не против его оплатить, но вот незадача — в этом случае любимого «мужчину» придется посадить в ноги, как поступают со всеми питомцами при поездках в российских поездах дальнего следования.

С таким поворотом событий модель не могла согласиться и потребовала разрешить песику ехать с ней рядом. Переживаниями по поводу поездки пышногрудая красавица поделилась в Instagram.

Instagram @rirenaferrari

Дама саркастически отметила, что железнодорожникам даже выгоднее, чтобы песик ехал на «человечьем» месте, ведь билет на него обошелся в 1000 рублей, в то время как «собачий» стоит всего 200 рублей. Сотрудники РЖД в положение любительницы собак не вошли, и ей пришлось составить на них жалобу.

Ирэн Феррари, известная по многочисленным модификациям тела, очень любит своего пса породы померанский шпиц медвежьего типа. Она даже завела ему отдельный блог в Instagram, куда выложила уже с полтысячи фотографий шестилетнего пушистика.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что депутаты выступили с предложением продавать на борт самолета билеты для питомцев. Животных разрешат помещать на соседнем кресле с пассажиром, если их вес не превышает десяти килограммов.