«Милота высшего уровня»: Александра Бортич показала очередное фото с малышом

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Василий Заика
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Звезда фильма «Я худею» поблагодарила подписчиков за добрые комментарии.

Фото, видео: Instagram @bortich

Киноактриса Александра Бортич в своем аккаунте в Instagram опубликовала очередное фото с новорожденным сыном Сашей. На домашнем фото 25-летняя знаменитость позирует со слегка нахмурившимся малышом на руках, пишут Дни.ру.

Звезда фильмов «Я худею» и «Холоп» поблагодарила подписчиков за теплые и добрые комментарии в их адрес.

«Хотим сказать большое спасибо всем за добрые слова! Все прочитали — нам очень приятно. Ну, как нам, мне. Санек пока еще ничего не понимает и только ждет, когда уже можно будет снова покушать», — написала Александра Бортич.

Instagram @bortich

Пользователи, подписанные на страницу актрисы, удивились тому, что девушка успевает и сниматься, и рожать детей. Трогательное фото подвигло основную массу юзеров на новую волну пожеланий счастья и здоровья маме и ее ребенку.

«Какой славный малыш, здоровья и счастья всем вам!»

«Милота высшего уровня»

«Такая счастливая! Такой малыш потешный! Поздравляю с малышом!»

«Когда же вы успели такую прелесть родить? Хоть бы одну фоточку животика»

«На маму похож сынишка, не зря Саней назвали», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Бортич наконец-то решилась показать лицо своего сына.

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