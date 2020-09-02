«Много любви»: Саша Бортич наконец-то решилась показать лицо своего сына — фото
Звезда фильмов «Холоп» и «Я худею» скрывала и беременность, и роды.
Актриса Александра Бортич наконец познакомила фанатов со своим новорожденным малышом Сашей. Она поделилась трогательным снимком в сети Instagram.
На снимке, сделанном фотографом Еленой Сарапульцевой, можно увидеть маленького наследника Саши Бортич, отца ребенка Евгения Савельева и саму Бортич. Родители лежат вместе на траве, трогательно прижавшись с обеих сторон к первенцу.
«Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля», — просто написала актриса.
Неизвестно, замужем ли Бортич за Савельевым, ведь она так тщательно оберегает тайну своей личной жизни. Ранее актриса два года была в браке с рэпером Вячеславом Воронцовым, а вот про свадьбу с новым возлюбленным ничего не говорила.
Факт беременности Бортич скрывала. А потом и про рождение ребенка и его пол все узнали постфактум.
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Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля ❤️ Невероятная красота в кадре — заслуга команды Мечты! фотограф @lenamanakai стиль @bessomme макияж и волосы @charandaeva продюсер @anna__v ассистент фотографа @36blackk ассистент стилиста @iammashustik самая красивая локация и тёплый приём @yasno.pole Оххх, сердечко колотится 😁 Короче, всем привет 👶🏼
Фанаты актрисы белорусского происхождения порадовались за нее.
«Наконец-то!»;
«Здоровья малышу и его родителям»;
«Так на тебя похож»;
«Когда вы успели?» — написали они в комментариях.
Кое-кто вспомнил, что сосем недавно актриса выступала с поддержкой протестов в Белоруссии и стояла с плакатом у посольства республики в Москве. Так что не пошутить на тему тезки малыша — Александра Лукашенко — они не могли.
«Сашуля в честь Батьки?» — поинтересовались у молодой мамы.
Ранее 5-tv.ru писал про актрис, которые тайно от всех завели ребенка.
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