Актриса Александра Бортич наконец познакомила фанатов со своим новорожденным малышом Сашей. Она поделилась трогательным снимком в сети Instagram.

На снимке, сделанном фотографом Еленой Сарапульцевой, можно увидеть маленького наследника Саши Бортич, отца ребенка Евгения Савельева и саму Бортич. Родители лежат вместе на траве, трогательно прижавшись с обеих сторон к первенцу.

«Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля», — просто написала актриса.

Неизвестно, замужем ли Бортич за Савельевым, ведь она так тщательно оберегает тайну своей личной жизни. Ранее актриса два года была в браке с рэпером Вячеславом Воронцовым, а вот про свадьбу с новым возлюбленным ничего не говорила.

Факт беременности Бортич скрывала. А потом и про рождение ребенка и его пол все узнали постфактум.

Фанаты актрисы белорусского происхождения порадовались за нее.

«Наконец-то!»;

«Здоровья малышу и его родителям»;

«Так на тебя похож»;

«Когда вы успели?» — написали они в комментариях.

Кое-кто вспомнил, что сосем недавно актриса выступала с поддержкой протестов в Белоруссии и стояла с плакатом у посольства республики в Москве. Так что не пошутить на тему тезки малыша — Александра Лукашенко — они не могли.

«Сашуля в честь Батьки?» — поинтересовались у молодой мамы.

Ранее 5-tv.ru писал про актрис, которые тайно от всех завели ребенка.