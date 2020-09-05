Видео: губернатор Калининградской области «отжег» на джазовом фестивале
Антон Алиханов отыграл в качестве гитариста хиты Eurythmics и Карлоса Сантаны.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар; Instagram @tatiana_kail, @miaovong, @evgenia_kruglik
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов удивил и порадовал жителей региона выступлением на фестивале «Калининград Сити Джаз». 33-летний уроженец абхазского Сухума в разгаре мероприятия вышел на сцену с гитарой и отыграл несколько всемирно известных хитов.
Политик вместе с другими музыкантами и вокалистами исполнил Sweet Dreams британского поп-дуэта Eurythmics и Corazon Espinado Карлоса Сантаны. По словам ведущего фестиваля, глава региона «отлабал» концерт на общественных началах — без какого-либо гонорара.
Жители Калининграда восприняли выступление Антона Алиханова «на ура». Пользователи разместили в социальных сетях множество фрагментов выступлений главы региона. Стоит отметить, что политик держался на сцене весьма уверенно и эмоционально, как подобает настоящему гитаристу. Эти моменты также не остались без внимания юзеров-представительниц прекрасного пола.
«Лапушка-стесняшка! Ну такой же хорошенький!»
«Ну крут же!»
«Он умеет делать губки уточкой», — пишут жительницы Калининградской области.
Примечательно, что джазовый фестиваль был абсолютно бесплатным для зрителей. Концерт, который проходил в исторической части Калининграда на острове Канта, могли посетить все желающие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что конкурсанты «Большой перемены» спели вместе с Дианой Арбениной.
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?