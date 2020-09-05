Видео: губернатор Калининградской области «отжег» на джазовом фестивале

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Василий Заика
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Антон Алиханов отыграл в качестве гитариста хиты Eurythmics и Карлоса Сантаны.

Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар; Instagram @tatiana_kail, @miaovong, @evgenia_kruglik

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов удивил и порадовал жителей региона выступлением на фестивале «Калининград Сити Джаз». 33-летний уроженец абхазского Сухума в разгаре мероприятия вышел на сцену с гитарой и отыграл несколько всемирно известных хитов.

Политик вместе с другими музыкантами и вокалистами исполнил Sweet Dreams британского поп-дуэта Eurythmics и Corazon Espinado Карлоса Сантаны. По словам ведущего фестиваля, глава региона «отлабал» концерт на общественных началах — без какого-либо гонорара.

Жители Калининграда восприняли выступление Антона Алиханова «на ура». Пользователи разместили в социальных сетях множество фрагментов выступлений главы региона. Стоит отметить, что политик держался на сцене весьма уверенно и эмоционально, как подобает настоящему гитаристу. Эти моменты также не остались без внимания юзеров-представительниц прекрасного пола.

«Лапушка-стесняшка! Ну такой же хорошенький!»

«Ну крут же!»

«Он умеет делать губки уточкой», — пишут жительницы Калининградской области.

Примечательно, что джазовый фестиваль был абсолютно бесплатным для зрителей. Концерт, который проходил в исторической части Калининграда на острове Канта, могли посетить все желающие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конкурсанты «Большой перемены» спели вместе с Дианой Арбениной.

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