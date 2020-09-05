Звезда советского сериала «Вечный зов» Тамара Семина начала слабеть на глазах. 81-летняя народная артистка РСФСР во время прощания со своей коллегой Ириной Печерниковой с трудом передвигалась, опираясь на костыль, сообщает «Вокруг ТВ».

Отмечается, что знаменитость на траурной церемонии сопровождал помощник — молодой человек. Тамара Семина, отдав последнюю дань, немного пообщалась с присутствующими и покинула место прощания на такси. Издание отмечает, что выглядела актриса при этом неважно.

В эфире шоу на федеральном канале, посвященном Ирине Печерниковой, Тамара Семина вспоминала, что ушедшая из жизни актриса незадолго до гибели была полна творческих планов и хвасталась новыми перспективными ролями.

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