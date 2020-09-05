Фанаты заподозрили Дарью Мороз в романе с Игорем Верником

Актриса Дарья Мороз поделилась в Instagram совместными фотографиями с коллегой по спектаклю в МХТ Игорем Верником. Они начали репетиции к пьесе «Чайка», но фанаты сразу заподозрили, что их связывают не только рабочие отношения.

На фото на странице Дарьи Мороз актеры прижимаются друг к другу щеками, весело смеются и словно собираются целоваться. Еще один снимок из этой серии, но цветной, выложил в своем микроблоге Верник.

«Аркадина и Тригорин. Мороз и Верник. Возвращение», — написал он.

Instagram @d_moroz

Фанаты решили, что холостяк Верник решил покончить с одиночеством, как и разведенная Дарья Мороз. Ее бывший муж-режиссер Константин Богомолов женат на телеведущей Ксении Собчак. А сама она недавно откровенно сказала, что новый возлюбленный в ее жизни есть, но кто он — пока секрет.

Подписчики просто завалили обоих комментариями на тему характера их отношений.

«Ой-ей… Какая дружба!»;

«А вы смотритесь»;

«Нашли друг друга»;

«Ах эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала…» — не удержались они.

Известно, что многие возлюбленные с годами начинают напоминать друг друга. Поклонники Верника и Мороз заметили, что сходство между ними заметно уже сейчас.

«А вы похожи», — отметили фанаты.

Дарья Мороз развелась с Богомоловым в 2018 году. Она сказала, что их брак дал трещину еще двумя годами ранее, а Собчак для них разлучницей не была.

Ранее 5-tv.ru писал о планах Дарьи Мороз на карьеру в театре.