Фанаты заподозрили Дарью Мороз в романе с Игорем Верником
Актеры вместе играют в спектакле «Чайка» в МХТ.
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Фото, видео: Instagram @d_moroz, @alexanderarutyunov
Актриса Дарья Мороз поделилась в Instagram совместными фотографиями с коллегой по спектаклю в МХТ Игорем Верником. Они начали репетиции к пьесе «Чайка», но фанаты сразу заподозрили, что их связывают не только рабочие отношения.
На фото на странице Дарьи Мороз актеры прижимаются друг к другу щеками, весело смеются и словно собираются целоваться. Еще один снимок из этой серии, но цветной, выложил в своем микроблоге Верник.
«Аркадина и Тригорин. Мороз и Верник. Возвращение», — написал он.
Фанаты решили, что холостяк Верник решил покончить с одиночеством, как и разведенная Дарья Мороз. Ее бывший муж-режиссер Константин Богомолов женат на телеведущей Ксении Собчак. А сама она недавно откровенно сказала, что новый возлюбленный в ее жизни есть, но кто он — пока секрет.
Подписчики просто завалили обоих комментариями на тему характера их отношений.
«Ой-ей… Какая дружба!»;
«А вы смотритесь»;
«Нашли друг друга»;
«Ах эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала…» — не удержались они.
Известно, что многие возлюбленные с годами начинают напоминать друг друга. Поклонники Верника и Мороз заметили, что сходство между ними заметно уже сейчас.
«А вы похожи», — отметили фанаты.
Дарья Мороз развелась с Богомоловым в 2018 году. Она сказала, что их брак дал трещину еще двумя годами ранее, а Собчак для них разлучницей не была.
Ранее 5-tv.ru писал о планах Дарьи Мороз на карьеру в театре.
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