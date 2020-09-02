Мужья, «Содержанки», развод с Богомоловым: тайны личной жизни Дарьи Мороз

Актриса Дарья Мороз смогла заявить о себе и доказать, что представляет собой гораздо больше, чем просто «дочь режиссера» Юрия Мороза. Она построила успешную карьеру в кино и на телевидении.

Актриса бережет свою личную жизни от фанатов. Однако есть в судьбе актрисы, сыгравшей героиню сериала «Содержанки», и несколько громких романов, о которых говорят до сих пор, пишет Starhit.ru.

Андрей Томашевский

Дарья Мороз признавалась, что нехватки в поклонниках никогда не испытывала. Однако первые серьезные отношения были у нее с режиссером Андреем Томашевским. Несмотря на разницу в возрасте в 11 лет и наличие у драматурга семьи, у них закрутился служебный роман прямо на съемках.

Томашевский оставил супругу и дочь, но оформить отношения с Дарьей не спешил. Той хотелось, если не иметь кольцо на пальце, то родить ему общих детей, но у возлюбленного были другие планы. Говорят, что именно это и привело в итоге к охлаждению отношений между ними.

Она окунулась в новый проект — им стал спектакль Константина Богомолова, позже ставшего ее супругом.

Все говорили, что союз Дарьи Мороз и начинающего режиссера был создан на небесах. Они начали встречаться, и в 2010 году, уже будучи беременной, Мороз вышла замуж за Богомолова, забыв о Томашевском.

В семье родилась дочь Анна, которая в этом году пошла в пятый класс. Пара была вместе и дома, и на работе. Многие говорят, что по-настоящему свой талант Мороз раскрыла именно в проектах мужа. Не мешало их творческому союзу и огромная востребованность Дарьи, зарабатывавшей в разы больше супруга.

И все же в 2018 году пара рассталась.

ТАСС / Куров Александр

Разлучница Собчак?

Развод Дарьи Мороз и Константина Богомолова мог бы пройти без такой широкой огласки, если бы вскоре не стало известно об отношениях режиссера с ведущей Ксенией Собчак. Многие поклонники Мороз сразу решили, что именно она привела к расставанию их любимицы с мужем.

Не так давно Мороз дала откровенное интервью, где раз и навсегда расставила все точки над i. Выяснилось, что Собчак была не виновата — проблемы начались еще в 2016 году. Расторжение брака стало логичным завершением их отношений.

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но воспринимается иначе», — прокомментировала Мороз.

Личную жизнь бывшего мужа Дарья не обсуждает. Однако охотно делится тем, что и после расставания пара воспитывает дочку Аню. Они часто проводят время с ребенком вместе, она поочередно живет то у отца, то у матери, прекрасно общаясь и с новой мачехой.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тайна личной жизни

После развода еще одним табу для Дарьи Мороз стало обсуждение ее возможных отношений. Она скрывает, где и с кем проводит свободное от работы время. Однако недавно намекнула, что новая любовь у нее уже случилась — без имен и определения статуса их пары.

Актриса покинула труппу МХТ, о чем говорила после ухода из театра Константина Богомолова. При этом она продолжает играть в спектаклях театра и работать в проектах бывшего мужа. Те же «Содержанки» — отличный пример их творческого взаимодействия и вне брака.

Кадр из сериала «Содержанки»

Актриса не боится экспериментировать с образами и берется за сложные для себя роли. Так, этот сериал стал для нее вызовом из-за обилия в нем откровенных сцен.

Ранее 5-tv.ru писал про съемки Дарьи Мороз в новом сезоне сериала «Содержанки».