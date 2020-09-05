Поклонники отметили, как похудел Гарик Харламов после расставания с Кристиной Асмус. На линейку 1 сентября звездный отец привел дочь-первоклассницу. В школу он явился в весьма свободном от формальностей костюме: на нем были шорты, футболка и спортивная куртка. Зато вид имел подтянутый! Причиной такого чудесного преображения, как ни странно, стало именно расставание с бывшей возлюбленной, заметила в беседе с 5-tv.ru таролог, психолог Марианна Абравитова.

Кристина Асмус долгое время делала юмориста счастливым. Однако с годами страсть стала уходить из их союза, и артист начал уставать от бурного темперамента жены, рассказала таролог.

«Этот брак был очень полноценным. В первой половине совместного пути действительно была любовь, страсть. И надо сказать, что его жена захватила его полностью и целиком. Его жизнь принадлежала ей. Кристина — огненный человек, и рядом с ней у него начался процесс выгорания, выхолащивания энергии. Поэтому он начал от нее просто уставать. Поэтому их брак был обречен, хотя это была настоящая взаимная любовь», — обратила внимание Марианна.

Несмотря на то, что обычно потеря веса сопутствует влюбленности, в случае с Харламовым — это скорее признак восстановления после потери энергии. Впереди у него, по ее словам, «битвы» с поклонницами, которые будут бороться за право понравиться новоиспеченному холостяку.

«Он похудел не потому, что он влюблен, ни в кого он не влюблен. У него прилив сил, так как рядом нет Асмус, и она не отбирает у него энергию. Ее не нужно заедать, эту тему. Поэтому сейчас он будет стройнеть, он у нас завидный жених. В его жизни будет очень яркий период — надо готовиться к тому, что сейчас придется даже от кого-то отбиваться, потому что женщины коварны. Будут плести интриги, колдовать, подключать магию. Но Гарик парень мощный, я думаю, он устоит. Потому что видно, что впереди у него будет брак по большой любви», — предрекла таролог.

Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о разводе 22 июня. С тех пор неоднократно появлялась информация о новых романах Харламова: якобы на светские мероприятия он приходит обязательно в компании новой спутницы. Сам юморист никак эту информацию не комментирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус переживала, что не смогла проводить дочь в первый класс.