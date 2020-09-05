Михаил Ширвиндт рассказал о чем думал, когда впервые увидел обнаженную женщину
Телеведущий ответил на вопросы своих поклонников в сети Instagram.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maxim Burlak; Instagram @shirvindt
Актер и ведущий Михаил Ширвиндт вспомнил много интересного из детства и юности, отвечая на вопросы в сторис от подписчиков своего микроблога в Instagram.
Самым пикантным из его ответов стало воспоминание о том, как он впервые увидел голую женщину.
«Какой была ваша первая мысль?» — спросили его.
«Первая? — засмеялся Ширвиндт. — У меня сразу пришла и вторая, и третья, и десятая!»
Судя по рассказам телеведущего, его детство было счастливым и беззаботным, как у многих советских детей. Омрачала его только школа — мальчику не нравилось учиться, его выгнали из первого класса, он редко приносил домой дневник с хорошими отметками. Зато школа принесла ему верного товарища на всю жизнь.
«Мой одноклассник из первого класса, откуда меня выгнали, спустя много лет женился на главной красавице моей следующей школы. И с ними я до сих пор…» — сентиментально отметил ведущий.
Родители по-разному подходили к проверке полученных в школе знаний маленького Миши.
«Когда проверяла мама, она была дотошная, вникала, приходилось действительно учить. Если проверял папа, то надо было талантливо обмануть, что тоже непросто», — мудро заметил Михаил.
Кроме школы, ему приходилось терпеть учебу и дома. Учительницу по фортепиано удалось выжить, выдумав историю о краже потерянных ею денег. За подобное поведение, конечно, неизбежны были и наказания.
«Наверное, самое яркое воспоминание, как меня били вьетнамкой. Уже не свежей, старой вьетнамкой», — задумчиво ответил Ширвиндт на вопрос о счастливых моментах из детства.
Вскоре Михаил поделился воспоминанием о том, как мама сама стригла его тупыми ножницами. А также показал фанатам своего домашнего любимца Гошу.
А самым любимым фильмом детства Ширвиндта стала картина 1942 года «Котовский» о легендарном участнике Гражданской войны. В доме, где он жил, располагался кинотеатр, демонстрировавший старое советское кино.
«И „Котовский“ там крутили пять недель. Я его знал, и весь двор его знал наизусть!» — рассказал телеведущий.
Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ширвиндт думает по поводу обращения Михаила Ефремова к родных погибшего Сергея Захарова.
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