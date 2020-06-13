«Больно за его судьбу»: Ширвиндт об обращении Ефремова к родным жертвы ДТП
Телеведущий отметил, что не знает, какие еще слова можно было найти в такой ситуации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru
Телеведущий, актер Михаил Ширвиндт оценил обращение Михаила Ефремова к родным погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова. В беседе с 5-tv.ru он подчеркнул, что артист выполнил то, чего требовали обстоятельства, и назвал речь Ефремова «глубокой, продуманной и трагической».
«Миша сделал то, что должен был сделать. Я слушал, это глубокое, продуманное, трагическое обращение. И я не знаю, какие еще в этой ситуации можно найти слова… Я ужасно сочувствую родственникам, всем родственникам, которые участвуют в этой трагедии. И в силу того, что Миша — мой приятель, мне, в первую очередь, очень больно за его судьбу, которую он себе вот так устроил», — сказал Ширвиндт.
ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, случилось в центре Москвы 8 июня. Артист в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и въехал в легковой автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался на следующее утро в больнице. Через четыре дня Ефремов записал обращение к семье погибшего, в котором принес извинения. Актер отметил, что понимает, что прощения ему нет, но он гарантирует помощь родным Захарова. Ефремов подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить свою вину. Также он отметил, что не желает смягчения своей участи, вопреки тому, что подозревает общественность. Как писал 5-tv.ru, семья покойного не приняла извинений Ефремова и отказалась от материальной помощи.
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