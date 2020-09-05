Путин в День города поблагодарил московских медиков и волонтеров за работу во время пандемии
Также президент выразил признательность горожанам за понимание того, что из-за пандемии праздник проходит более скромно.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин; 5-tv.ru
Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. В своем торжественной речи он особенно отметил заслугу столичных медиков, благодаря которым город справился с последствиями пандемии коронавируса.
«Я сердечно поздравляю вас с праздником, с днем города! <…> В Москве с эпидемией боролись более 60 тысяч медиков, они фактически работали на медицинском фронте. Московские врачи провели в режиме онлайн множество семинаров, десятки раз сами лично выезжали в регионы. Столица передала медицинское оборудование, лекарства. Как и во все времена. Москва была вместе с Россией, Россия — вместе с Москвой!» — сказал глава государства.
Отдельную благодарность российский лидер выразил волонтерам, которые самоотверженно помогали пожилым людям: занимались доставкой продуктов и лекарств. Среди них, по его словам, было много как известных людей, так и простых граждан.
«В период самоизоляции в это движение включились более 22 тысяч людей разных возрастов, профессий и социального статуса. <…> Я благодарю вас за смелость и солидарность, за ваши чуткие, добрые сердца», — сказал президент.
День города, который ежегодно в Москве отмечается широко и с размахом, сегодня проходит в новых условиях с вынужденными ограничениями, добавил российский лидер. Несмотря на это, значение праздника остается столь же большим, как и в предыдущие годы. Он также выразил надежду, что жители столицы с пониманием относятся к этим мерам предосторожности.
«В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны», — заверил Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин раскрыл, что помогло России не пропустить «удары коронавируса».
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