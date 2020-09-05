В Минске назвали число задержанных на субботних протестах

В УВД Минска сообщили, что число задержанных на несанкционированных акциях 5 сентября составило не более 30 человек.

Пресс-секретарь столичного главка милиции Наталья Ганусевич в комментарии ТАСС рассказала, что все эти люди участвовали в протестах под негосударственнной символикой. Сотрудники милиции реагировали на это.

В субботу, 5 сентября, студенты нескольких белорусских вузов вышли на акции протеста, которые не были согласованы с властями республики.

Шествия студентов проходят с 1 сентября. Таким образом учащиеся выражают недовольство результатами выборов президента республики, где Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минске задержали студентов Лингвистического университета.