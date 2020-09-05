Рошаль: Врачи из РФ предложили коллегам из ФРГ обсудить ситуацию с Навальным

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Нюра Незванова
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Доктор Леонид Рошаль в беседе с журналистами рассказал об обращении Национальной медицинской палаты к немецкой с предложением экспертной помощи.

Фото, видео: ТАСС / CLEMENS BILAN; 5-tv.ru

Врач Леонид Рошаль рассказал, что нацмедпалата РФ предложила немецким коллегам создать совместную экспертную группу для того, чтобы оценить состояние находящегося в коме Алексея Навального.

«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате <…> для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — сказал Рошаль.

Он напомнил, что омские медики и московские врачи, которые экстренно прилетели в Омск, чтобы помочь коллегам, «сработали хорошо» и вывели пациента из тяжелого состояния. Он отметил, что до сих пор непонятно, что именно произошло с блогером.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

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