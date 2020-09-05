«Битву с раком мы проиграли»: умерла телеведущая Александра Ливанская

Тележурналистка и ведущая программ на каналах «Россия» и «ТВ Центр» Александра Ливанская ушла из жизни в возрасте 65 лет, об этом сообщил сын Ливанской на странице в Facebook.

«Сегодня, ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы. Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком проиграли», — написал Артемий Симонян под снимком с матерью.

Facebook @artemiy.simonyan

Также он сообщил, что Ливанская долгие годы страдала от тяжелой болезни, а последние несколько недель для нее были особенно мучительны. Смерть матери Артемий даже назвал «избавлением от страданий».

Отпевание и похороны журналистки назначены на 9 сентября.

Александра Ливанская работала корреспондентом программы «Время», являлась автором и ведущей постоянной рубрики «Репортажи из провинции» программы «До и после полуночи». Александра вела авторскую программу «Репортажи ни о чем» на телеканале «Россия» и программу «Здравствуй, мама» на «ТВ Центр».