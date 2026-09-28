Такси протаранило три автомобиля в Подмосковье: есть пострадавший

Один человек пострадал в результате ДТП с участием такси в Подмосковье

Автоавария с участием такси и еще трех машин произошла в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент случился в 19:15 по московскому времени на 37-м километре Щелковского шоссе. В ведомстве отметили, что водитель такси марки «Хендай» врезался в три автомобиля, двигавшихся попутно.

В министерстве уточнили, что в результате происшествия медицинская помощь понадобилась одному человеку. На месте ДТП находятся представители Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о массовой автоаварии на севере Москвы, участниками которой стали сразу шесть легковушек. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Серьезные повреждения получили транспортные средства.

Кроме того, 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области микроавтобус с пассажирами опрокинулся из-за взорвавшегося колеса. В результате ранения получили 16 человек.

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