Видео: дом бывшего замглавы МИД РФ ограбили в Подмосковье
Трое преступников прокрались в дом генерал-полковника Сафонова.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
В подмосковной деревне Михалково под покровом ночи трое преступников прокрались в дом бывшего замглавы МИД РФ. Хозяином коттеджа является 74-летний генерал-полковник, специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью в 2004—2011 годах Анатолий Сафонов.
Камеры, установленные на доме, запечатлели нескольких мужчин, которые без особых усилий пробрались в коттедж Сафонова и выкрали несколько бутылок элитного алкоголя.
Оперативникам уже удалось задержать подозреваемых, проводится проверка на их причастность к подобным инцидентам. По предварительным данным, все трое работают на местной автомойке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина раскапывал могилы под Красноярском и продавал кости, выдавая их за мощи.
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