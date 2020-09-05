Видео: дом бывшего замглавы МИД РФ ограбили в Подмосковье

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 100

Трое преступников прокрались в дом генерал-полковника Сафонова.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

В подмосковной деревне Михалково под покровом ночи трое преступников прокрались в дом бывшего замглавы МИД РФ. Хозяином коттеджа является 74-летний генерал-полковник, специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью в 2004—2011 годах Анатолий Сафонов.

Камеры, установленные на доме, запечатлели нескольких мужчин, которые без особых усилий пробрались в коттедж Сафонова и выкрали несколько бутылок элитного алкоголя.

Оперативникам уже удалось задержать подозреваемых, проводится проверка на их причастность к подобным инцидентам. По предварительным данным, все трое работают на местной автомойке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина раскапывал могилы под Красноярском и продавал кости, выдавая их за мощи.

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