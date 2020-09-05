Подозреваемого в убийстве жены и пятилетнего ребенка сдали жители деревни
Ранее мужчина сбежал из отдела полиции после написания явки с повинной.
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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; СК РФ
Полиция вновь задержала 25-летнего жителя Вологодской области, который подозревается в жестоком убийстве жены и пятилетнего ребенка. Как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчина выпрыгнул в окно отдела полиции после написания явки с повинной.
«Мужчина скрывался в бане деревни Березовая Гора, расположенной в 16 км от Кичменгского Городка, об этом в правоохранительные органы сообщили бдительные местные жители. В результате подозреваемый, несмотря на попытки сбежать в лес, был задержан полицейскими и передан следователям СУ СК России», — сообщает СК РФ.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, по версии следствия, в ночь на 3 сентября молодожены (свадьба была менее месяца назад) поссорились и новоиспеченный супруг набросила на жену с ножом. Ее маленькая дочь попыталась защитить маму. После совершенного преступления мужчина поджег дом, чтобы скрыть следы произошедшего.
Впоследствии, тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери были найдены в доме в деревне Ушаково при тушении пожара. Проведенная экспертиза обнаружила у погибших колото-резаные раны головы и тела. Кроме того, погибшая, как выяснилось, была беременна.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».
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