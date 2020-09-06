Кому выгодно обвинять РФ в «дискредитации» здоровья кандидатов в президенты США

На этой неделе стало известно о специальном докладе, подготовленном летом Министерством внутренней безопасности США под названием «Россия, вероятно, дискредитирует здоровье кандидатов в президенты США с целью повлиять на выборы». Суть доклада сводится к тому, что Highly likely, «контролируемые Россией» аккаунты и сообщества в западных соцсетях, сеют утверждения о плохом состоянии психического здоровья Джо Байдена — кандидата от Демократической партии США.

Что тут стоит учесть. Во-первых, Джо Байден действительно не в форме, потому что в таком возрасте, черт возьми, уже никто не в форме. Если Байден победит Дональда Трампа на ноябрьских выборах, то на момент инаугурации ему будет 78 лет. Он станет не просто самым старым президентом в истории США. Он станет настолько старым президентом, что большая часть предыдущих президентов США в его нынешнем возрасте была уже мертва.

Во-вторых, что Байден путается в словах, периодически выдает бессмысленные реплики, в которых начало не вяжется с концом, и даже забывает, в каком городе находится — факт, который не нужно выдумывать никакой «кремлевской пропаганде», он общеизвестен.

Самый знаменитый американский подкастер Джо Роган еще в марте, анализируя проблемы Байдена, заявил, что Трамп съест заживо. По телеканалам гоняют нарезки самых ярких примеров странного поведения Байдена. В конце концов, согласно последним опросам, 59% американцев вообще уверены, что Джо не досидит в Белом доме до конца своего первого срока, то есть до 82-летнего возраста, и отправится либо на покой, либо в лучший мир.

Где, казалось бы, во всем этом место для «русской лживой пропаганды»? А вот тут и начинается самое интересное. Мы живем в эпоху, когда в передовых странах вместо признания собственных проблем считается дико умным ходом заворачивать эти проблемы в другие, в которых можно обвинить кого-то еще. Скажем, наркомания — это не проблема. Проблема — это неприятие наркоманов обществом и неоказание им помощи. Проституция — это тоже не проблема, настоящая проблема — это стигматизация и общественное осуждение проституток. Мне недавно попалась статья в немецкой прессе, посвященная групповому изнасилованию несовершеннолетней немки толпой мигрантов. Знаете, о чем был заголовок и пафос статьи? О том, что этот инцидент был использован как повод настоящей проблемой — ультраправой, националистической пропагандой.

Вот и Байдена, который засыпает на ходу, несет чушь и периодически повторяет Лесли Нильсена в роли президента-маразматика решено, как мы видим, не то, чтобы не признавать как факт, но завернуть его проблему в старое доброе «русское кибервмешательство». В принципе интересный ход, конечно. Но никаких настоящих проблем таким образом не решить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что политолог оценил президентство Трампа и его шансы на переизбрание.