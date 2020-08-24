Политолог оценил президентство Трампа и его шансы на переизбрание
Игорь Павловский подвел итоги первого срока миллиардера на посту президента США, отметив плюсы и минусы его работы.
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Фото, видео: EPA / Stefani Reynolds / POOL, 5-tv.ru
На международной арене принято ругать американского президента Дональда Трампа, поэтому многим сложно непредвзято оценить его вклад в историю США за четыре года у власти. Но Игорь Павловский специально для 5-tv.ru все же попытался.
«Есть взлеты и падения. Но главное, он вернул Америку в сферу мирового внимания всех СМИ, — сказал он. — До Трампа такого не было».
Если говорить о провалах за время нахождения Трампа в Белом доме, то это, конечно, внешняя политика. Несмотря на большие ожидания перед началом его срока, даже импульсивность и энергичность такого человека, как Трамп, не смогла поколебать бюрократическую машину США.
«Внешняя политика во многом осталась инерационной», — сделал выводы политолог.
Хотя США вмешивались во многие конфликты и поднимали разные темы, нет ни одного примера того, где страна однозначно одержала бы внешнеполитическую победу.
С другой стороны, в той же внутренней политике у миллиардера многое пошло именно так, как и было задумано во время предвыборной кампании. Даже бунты последних недель, митинги и экономические проблемы из-за коронавируса не могут этого отрицать. Вторая американская индустриализация все же началась.
«Он действительно взял курс на перевод предприятий на территорию США, — одобрил действия Трампа Павловский. — Ему удалось создать новые рабочие места, укрепить свои позиции в промышленных штатах, где закрывались предприятия».
Хотя в США демократы убеждены, что Трампу не победить, сейчас шансы у него достаточно неплохие. Но решится все в последний момент так, как проголосуют выборщики.
«Это действительно большой и длинный электоральный процесс, скорее напоминающий шоу, который должен быть сыгран, и он будет сыгран», — закончил эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп допустил прекращение бизнес-партнерства с Китаем.
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