«Горячая девочка из 90-х»: Ирина Шейк в вязаном боди задала новый осенний тренд

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Виктория Андреева
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Российская супермодель показала, как принарядиться в дождливый сентябрьский вечер.

«Горячая девочка из 90-х»: Ирина Шейк в вязаном боди задала новый осенний тренд

Фото: Instagram @irinashayk

Лето-2020 пролетело совершенно незаметно. И несмотря на то, что начало осени продолжает баловать россиян удивительно теплой погодой, забывать про холода все же не стоит. Об этом напоминает и супермодель Ирина Шейк, вышедшая попозировать на фоне неба в необычном боди.

Отличается от привычного оно тем, что сделано из плотных нитей: по сути эдакий свитерок вместо легкой и обтягивающей комбинации. По исполнению элегантная деталь гардероба напоминает «матроску». Именно такой вариант Шейк вместе с создателями модного журнала Vogue предлагают носить российским леди холодными сентябрьскими вечерами.

 
 
 
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September issue🤍 @voguerussia @paolakudacki @patrickmackieinsta @mashavoguerussia @georgisandev @jacobrozenberg @evaniefrausto

Публикация от  irinashayk (@irinashayk)

«Наша гордость! Тебе очень идет!»

«Обалденная красотка!»

«Ох, я бы такое надела! Очень здорово смотрится!»

«Спасибо Ирине за модные образы! Пошла искать такой же!»

«Мммм… Какая горячая девочка из 90-х…» — писали влюбленные в Шейк фанатки из разных стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему смелый модный эксперимент Ирины Шейк шокировал ее поклонников.

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