«Горячая девочка из 90-х»: Ирина Шейк в вязаном боди задала новый осенний тренд
Российская супермодель показала, как принарядиться в дождливый сентябрьский вечер.
Фото: Instagram @irinashayk
Лето-2020 пролетело совершенно незаметно. И несмотря на то, что начало осени продолжает баловать россиян удивительно теплой погодой, забывать про холода все же не стоит. Об этом напоминает и супермодель Ирина Шейк, вышедшая попозировать на фоне неба в необычном боди.
Отличается от привычного оно тем, что сделано из плотных нитей: по сути эдакий свитерок вместо легкой и обтягивающей комбинации. По исполнению элегантная деталь гардероба напоминает «матроску». Именно такой вариант Шейк вместе с создателями модного журнала Vogue предлагают носить российским леди холодными сентябрьскими вечерами.
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September issue🤍 @voguerussia @paolakudacki @patrickmackieinsta @mashavoguerussia @georgisandev @jacobrozenberg @evaniefrausto
«Наша гордость! Тебе очень идет!»
«Обалденная красотка!»
«Ох, я бы такое надела! Очень здорово смотрится!»
«Спасибо Ирине за модные образы! Пошла искать такой же!»
«Мммм… Какая горячая девочка из 90-х…» — писали влюбленные в Шейк фанатки из разных стран мира.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему смелый модный эксперимент Ирины Шейк шокировал ее поклонников.
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