«Это супер-грех»: Винокур о поступке хулиганов, едва не сорвавших «Юморину» в Сочи

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Софья Зуева
Эксклюзив 6 603

Зрителей юмористического мероприятия экстренно эвакуировали из-за анонимного сообщения. Гостям пришлось покинуть зал в тот момент, когда на сцене выступал Петросян.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; ;Instagram @vladimir_vinokur; 5-tv.ru

Шоу «Юморина-2020», проходящий в Сочи, пришлось прервать прямо на середине выступления. На сцене в тот момент находился Евгений Петросян, когда неожиданно появился ведущий мероприятия и попросил артиста покинуть зал. Артист эстрады Владимир Винокур в комментарии 5-tv.ru рассказал, что произошло на концерте в Сочи и чем занимались артисты, пока кинологи обследовали здание.

«Был звонок и, на всякий случай, как и всегда после таких звонков, проверяли на безопасность. Приехали с собаками, проверили зал», — сообщил Винокур.

По его словам, гости мероприятия вместе со знаменитостями не теряли времени даром. Зрители смогли пообщаться со своими кумирами, пофотографироваться и взять автографы. Некоторое время спустя все вернулись в зал и выступление артистов продолжилось.

«Ситуация не нова. Бывают такие случаи. Сегодня это супер-грех делать это в такое время: после пандемии, изоляции наконец-то люди пришли повеселиться, отдохнуть. Какой-то человек позвонил, вот», — с сожалением отметил известный телеведущий.

Винокур выразил негодование по поводу того, что мероприятие попытались сорвать.

«Это первый случай, когда разрешили собрать зрителей, и очень веселый был концерт-съемка, и вот нашелся негодяй, который пытался испортить людям настроение. Не вышло», — подытожил юморист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Винокур показал, как именно произошла эвакуация.

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