«Перешучивался с Винокуром»: Пономаренко о реакции Петросяна на прерванное выступление

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Софья Зуева
Эксклюзив 6 368

Концерт «Юморина-2020» в Сочи остановили после анонимного звонка.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Известный юморист Валерий Пономаренко раскрыл детали эвакуации с концерта «Юморина-2020», проходившего в Сочи в минувшую пятницу. В интервью 5-tv.ru артист рассказал, что многие восприняли с юмором необходимость остановить шоу.

«Эвакуировали зрителей, артистов, персонал», — рассказал артист.

Также он добавил, что не вникал в подробности происшествия и только догадывается, кто и зачем спровоцировал эвакуацию из здания.

«Я увидел по лицам, и мое такое же было внутреннее ощущение, что розыгрыш, злая шутка. Может быть так люди устроены, что позитив прежде всего», — поделился впечатлениями участник дуэта братьев Пономаренко.

Также актер театра драмы рассказал, что среди зрителей не было возмущавшихся и все отнеслись к происходящему с пониманием. Люди общались, шутили и фотографировались, пока ожидали окончания проверки. Не опечалил прерванный концерт и Евгения Петросяна, который как раз стоял на сцене, когда потребовалось покинуть зал «Фестивальный».

«Я видел как Евгений Ваганович вышел уже на улицу. Ну, и тоже как-то с юмором все это воспринял. Они стояли с Винокуром и так пересмеивались между собой, перешучивались. Я не слушал их разговор, но видел, что он там если и расстроился, то не подал виду», — поделился Пономаренко.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Петросяну пришлось экстренно прервать выступление в Сочи.

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