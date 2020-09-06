Путин призвал сделать все, чтобы правда о Второй мировой войне не забылась

Президент РФ Владимир Путин высказался о попытках переписать историю Второй мировой войны. По его словам, Россия не должна никому ничего доказывать, однако необходимо сделать все, чтобы правда не забывалась. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно: архивных документов, видео, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом», — заявил президент.

Люди, преследующие цель переписать историю Второй мировой войны, по мнению главы государства, «считают себя исключительными».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин провел откровенный разговор со школьниками.