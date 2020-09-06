Мы раз за разом повторяем, сбережение памяти о великих страницах нашей истории — это почетная обязанность всех последующих поколений. Не забыть, не стереть, сохранить навсегда. Подвиг русского народа во время войны — это величайшее наследие, к которому нужно относиться очень бережно. Здесь не должно быть полутонов.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн стали главной темой всероссийского открытого урока, который провел Владимир Путин. Он прошел под девизом «Помнить — значит знать» и был посвящен юбилею Победы и Году памяти и славы. На связь с президентом вышли школьники, курсанты и кадеты из 12-ти регионов. Получился доверительный разговор, где юные и любознательные россияне могли задать главе государства любой вопрос.

Владимир Лапшин курсант Калининградского отделения нахимовского военно-морского училища: «В современном мире существует большая проблема искажения исторических фактов и умалчивания подвига советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Для меня и моих сверстников очень важно, чтобы никто и никогда не забыл, через какие испытания и муки прошли наши деды и прадеды».

Владимир Путин: «В современном мире, к сожалению, мы видим попытки переписать эту историю. И связано это не с историей, а с сегодняшним днем, с тем, чтобы создать условия для изменения тех правил жизни, которые возникли после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, создать предпосылки для этих изменений — вот для чего предпринимаются попытки переписать эту историю. А мы этого с вами не должны забыть никогда, и не забудем никогда, и не позволим никому это забыть».

От истории к современным событиям. Школьный процесс меняется и совершенствуется. Сейчас особый акцент на новые технологии. Президент не раз повторял, что будущее российской цивилизации зависит от эффективности решения сложнейших задач. Всеобщая цифровизация и развитие интернета ставят абсолютно новые цели перед следующими поколениями. К тому же пандемия доказала — Россия это страна с ярко выраженными технологическими способностями. Не случайно уже озвучен прогноз, что наше государство может войти в пятерку крупнейших экономик мира по итогам года, в том числе и благодаря стремительному развитию новых технологий. Теперь важно закрепить этот успех. И вот тут подкупает искренность детских вопросов. Многие школьники уже стоят на пороге выбора будущей профессии.

Артур Рошин: «Сегодня в мирное время есть ли такие задачи, которые требуют великих ученых, конструкторов, изобретателей, можем ли мы стать такими?»

Владимир Путин: «Станете вы такими или нет, это зависит от вас. Наша задача — создать условия для того, чтобы вы могли достичь таких вершин. Важно только, чтобы такие люди, как вы, — молодые люди, одаренные люди, — нашли себя, выбрали то, чему вы готовы посвятить всю свою жизнь».

Уровень развития современных технологий позволил в разгар пандемии организовать дистанционное обучение. Пусть не сразу, пусть с проблемами, но все-таки. Теперь для многих школьников, а скорее даже для их родителей, это важнейший вопрос.

Ксения Кисель ученица школы № 4 г. Усмани, Липецкой области: «Сейчас очень много говорят о том, что раз дистанционно получилось учиться довольно неплохо, то и в этом году обучение будет проходить частично или даже полностью онлайн. Правда это или нет?»

Владимир Путин: «Наибольших результатов добиваются те люди, которые умеют работать в команде, умеют распределять роли, узко, специально действовать, слагая затем все достижения каждого в общий успех команды. Но это очень трудно сделать, если не общаться со своими сверстниками. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению».

Из-за коронавируса школы сейчас работают с ограничениями. Президент акцентировал на этом свое внимание и попросил учеников выполнять все предписания и указания. Как в школе, так и дома.