Шойгу рассказал, что страны НАТО регулярно имитируют нанесение авиаударов по РФ

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Нюра Незванова
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Министр обороны России пояснил, почему увеличилась интенсивность полетов авиации НАТО у границ РФ.

Шойгу рассказал, что страны НАТО регулярно имитируют нанесение авиаударов по РФ

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российским истребителям все чаще приходится подниматься в небо для перехвата разведывательных самолетов стран НАТО, которые имитируют нанесение ракетных ударов.

Причем подобные инциденты у границ РФ происходят с заметной регулярностью. По словам Шойгу, заставляет задуматься тот факт, что такие полеты носят не только разведывательный характер, как раньше, но и тренировочный.

«Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — сказал отметил Шойгу в интервью на канале «Россия 24».

Также он отметил, что в полетах участвует большое количество самолетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восемь российских истребителей подняли на перехват бомбардировщиков ВВС США.

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