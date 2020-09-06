Шойгу рассказал, что страны НАТО регулярно имитируют нанесение авиаударов по РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российским истребителям все чаще приходится подниматься в небо для перехвата разведывательных самолетов стран НАТО, которые имитируют нанесение ракетных ударов.

Причем подобные инциденты у границ РФ происходят с заметной регулярностью. По словам Шойгу, заставляет задуматься тот факт, что такие полеты носят не только разведывательный характер, как раньше, но и тренировочный.

«Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — сказал отметил Шойгу в интервью на канале «Россия 24».

Также он отметил, что в полетах участвует большое количество самолетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восемь российских истребителей подняли на перехват бомбардировщиков ВВС США.