В Рязанской области учитель мастурбировал на уроке перед семиклассницей
Школьница сняла инцидент на видео. СК организовал проверку.
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Фото, видео: Depositphotos / Tom Wang; 5-tv.ru
Учитель из Рязанской области занимался самоудовлетворением прямо на уроке. Инцидент сняла на видео 13-летняя школьница, сообщает издание «Областная Рязанская Газета».
Семиклассница, которая была единственной ученицей, присутствовавшей на уроке, передала запись матери. Родительница немедленно обратилась к правоохранителям. В ожидании полиции дирекция школы пыталась убедить женщину «не выносить сор из избы», пишет издание.
Позже стало известно, что 54-летний учитель не в первый раз занимался мастурбацией при ученице. Не имея доказательств, девочка боялась пожаловаться. Сейчас с шокированным ребенком работают психологи.
Как сообщили 5-tv.ru в Следственном комитете по региону, в настоящий момент по факту обращения матери школьницы проводится проверка.
«Следственный комитет по заявлению мамы девочки организовал и проводит доследственную проверку, в ходе которой выясняем все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение», — сказала старший помощник главы СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова.
Ранее 5-tv.ru писал, что отсидевший десять лет за педофилию москвич через полгода совратил подростка.
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