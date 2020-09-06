В Рязанской области учитель мастурбировал на уроке перед семиклассницей

Учитель из Рязанской области занимался самоудовлетворением прямо на уроке. Инцидент сняла на видео 13-летняя школьница, сообщает издание «Областная Рязанская Газета».

Семиклассница, которая была единственной ученицей, присутствовавшей на уроке, передала запись матери. Родительница немедленно обратилась к правоохранителям. В ожидании полиции дирекция школы пыталась убедить женщину «не выносить сор из избы», пишет издание.

Позже стало известно, что 54-летний учитель не в первый раз занимался мастурбацией при ученице. Не имея доказательств, девочка боялась пожаловаться. Сейчас с шокированным ребенком работают психологи.

Как сообщили 5-tv.ru в Следственном комитете по региону, в настоящий момент по факту обращения матери школьницы проводится проверка.

«Следственный комитет по заявлению мамы девочки организовал и проводит доследственную проверку, в ходе которой выясняем все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение», — сказала старший помощник главы СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Ранее 5-tv.ru писал, что отсидевший десять лет за педофилию москвич через полгода совратил подростка.