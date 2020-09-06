В Краснодаре «пьяное» ДТП закончилось стрельбой — видео

|
Алина Потёмкина
69

Виновник аварии задержан, у него изъят травматический пистолет.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, Instagram @muzikalniykrd

Стрельбой закончилось ДТП в одном из дворов Краснодара. Как сообщает издание «Кубань-Информ», водитель автомобиля LADA Priora въехал в две иномарки — Nissan и Skoda, после чего предпринял попытку скрыться с места аварии.

Прибывшие полицейские на месте происшествия застали потасовку. Один из троих участников драки открыл стрельбу по оппонентам. При виде правоохранителей двое мужчин попытались сбежать, при этом один из них стал угрожать пистолетом стражам порядка. После предупредительного выстрела он кинул оружие и бросился наутек.

Двоих дебоширов удалось задержать. Один из них оказался виновником ДТП. По предварительным данным, он был сильно пьян, но все же сел в этот день за руль чужого автомобиля. Второй задержанный оказался владельцем отечественного авто.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливается личность стрелка. Травматический пистолет у задержанного изъят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник отдела полиции в Казани устроил стрельбу по подчиненным.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Марс станет ретроградным: что сулят планеты на неделе с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:31
«Очень не хватает»: Нурмагомедов рассказал об ощущениях после смерти отца
1:23
Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?
1:03
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
0:56
Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Макгрегором
0:52
После прерванного из-за эвакуации выступления Петросян рассказал о последнем вечере в Сочи
0:19
Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

Сейчас читают

«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила смешную фотосессию на фоне стога сена
Наказание за шум и опоздание к врачу: какие новые законы ввели в сентябре?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок