Стрельбой закончилось ДТП в одном из дворов Краснодара. Как сообщает издание «Кубань-Информ», водитель автомобиля LADA Priora въехал в две иномарки — Nissan и Skoda, после чего предпринял попытку скрыться с места аварии.

Прибывшие полицейские на месте происшествия застали потасовку. Один из троих участников драки открыл стрельбу по оппонентам. При виде правоохранителей двое мужчин попытались сбежать, при этом один из них стал угрожать пистолетом стражам порядка. После предупредительного выстрела он кинул оружие и бросился наутек.

Двоих дебоширов удалось задержать. Один из них оказался виновником ДТП. По предварительным данным, он был сильно пьян, но все же сел в этот день за руль чужого автомобиля. Второй задержанный оказался владельцем отечественного авто.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливается личность стрелка. Травматический пистолет у задержанного изъят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник отдела полиции в Казани устроил стрельбу по подчиненным.