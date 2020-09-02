Начальник отдела полиции в Казани устроил стрельбу по своим подчиненным

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, ранены двое мужчин и одна женщина.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Вконтакте @antiombudsmenpolice

Начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу по своим подчиненным. Об этом сообщает со ссылкой источники KP.RU.

Сообщается, что ранения получили двое мужчин и одна женщина. Обстоятельства ЧП выясняются.

Предположительно, стрельбу по коллегам он вел из пневматической винтовки.

Возможное видео с места ЧП опубликовали очевидцы. Сообщается, что мужчина якобы напал на своих коллег в коридоре здания из-за плохих показателей.

Официальной информации о случившемся пока нет.

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Начальник отдела полиции в Казани устроил стрельбу по своим подчиненным

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