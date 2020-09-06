У фаната Земфиры остановилось сердце на концерте певицы

Одному из фанатов российской рок-певицы Земфиры во время ее концерта на фестивале в «Севкабель порту» в Санкт-Петербурге неожиданно стало плохо. Мужчину вынесли из толпы без сознания. Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, предположительно, у поклонника артистки остановилось сердце.

Дежурившие на месте медики пытались привести его в чувства течение десяти минут. После к месту проведения фестиваля подъехала скорая помощь. Как стало известно 5-tv.ru, в машине мужчина скончался. Информация уточняется.