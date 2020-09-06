У фаната Земфиры остановилось сердце на концерте певицы

|
Карина Бернтгольц
137

С фестиваля в «Севкабель порту» в Петербурге мужчину вынесли из толпы без сознания.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Шахиджанян

Одному из фанатов российской рок-певицы Земфиры во время ее концерта на фестивале в «Севкабель порту» в Санкт-Петербурге неожиданно стало плохо. Мужчину вынесли из толпы без сознания. Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, предположительно, у поклонника артистки остановилось сердце.

Дежурившие на месте медики пытались привести его в чувства течение десяти минут. После к месту проведения фестиваля подъехала скорая помощь. Как стало известно 5-tv.ru, в машине мужчина скончался. Информация уточняется.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Марс станет ретроградным: что сулят планеты на неделе с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:31
«Очень не хватает»: Нурмагомедов рассказал об ощущениях после смерти отца
1:23
Как Пашаев подготовил компромат на оппонентов по делу Ефремова?
1:03
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
0:56
Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Макгрегором
0:52
После прерванного из-за эвакуации выступления Петросян рассказал о последнем вечере в Сочи
0:19
Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

Сейчас читают

«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина устроила смешную фотосессию на фоне стога сена
Наказание за шум и опоздание к врачу: какие новые законы ввели в сентябре?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок