У фаната Земфиры остановилось сердце на концерте певицы
С фестиваля в «Севкабель порту» в Петербурге мужчину вынесли из толпы без сознания.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Шахиджанян
Одному из фанатов российской рок-певицы Земфиры во время ее концерта на фестивале в «Севкабель порту» в Санкт-Петербурге неожиданно стало плохо. Мужчину вынесли из толпы без сознания. Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, предположительно, у поклонника артистки остановилось сердце.
Дежурившие на месте медики пытались привести его в чувства течение десяти минут. После к месту проведения фестиваля подъехала скорая помощь. Как стало известно 5-tv.ru, в машине мужчина скончался. Информация уточняется.
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