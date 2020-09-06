Самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в Коми
Авиалайнер приземлился на дороге в 500 метрах от поворота на сосногорский поселок Керки.
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Фото, видео: ВКонтакте @sosnogorsk_podslushano
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в Сосногорском районе республики Коми. Как сообщается в группе «Информационной программы «День», воздушное судно приземлилось на дороге в 500 метрах от поворота на сосногорский поселок Керки. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Как рассказал очевидец произошедшего со ссылкой на слова пилота, причиной вынужденной посадки стала поломка авиалайнера. Подробности случившегося уточняются.
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