Самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в Коми

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в Сосногорском районе республики Коми. Как сообщается в группе «Информационной программы «День», воздушное судно приземлилось на дороге в 500 метрах от поворота на сосногорский поселок Керки. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Как рассказал очевидец произошедшего со ссылкой на слова пилота, причиной вынужденной посадки стала поломка авиалайнера. Подробности случившегося уточняются.