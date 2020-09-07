Видео: Завершились международные соревнования по авиадартсу
Первое место в состязании одержала российская команда.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru
В Рязанской области завершились международные соревнования по авиадартсу — это часть международных «Армейских игр». Кубок взяла российская команда. Наши летчики завоевали золото в истребительной авиации и армейской авиации на боевых и транспортных вертолетах.
В штурмовой авиации российские экипажи поделили первое место с коллегами из Белорусии. Закрыли чемпионат асы пилотажной группы «Русские витязи». Они выполнили полеты на новейших многоцелевых истребителях Су-35С.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конкурс «Эльбрусское кольцо-2020» провели в Кабардино-Балкарии в рамках армейских международных игр. В нем соревнуются воинские подразделения России и Узбекистана.
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