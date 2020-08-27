Видео: новый пистолет-пулемет Калашникова представили на форуме «Армия-2020»

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Новинка создана на базе серийного «Витязь — СН» и предназначено в основном для сотрудников правопорядка.

Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru

Новый пистолет-пулемет Калашникова представлен на форуме «Армия 2020». Оружие создано на базе серийного «Витязь — СН» и предназначено в основном для сотрудников правопорядка. По сравнению со своим предшественником АКС-74У, новинка отличается малошумностью и улучшенной эргономикой. А пуля устойчива к рикошету.

Тем временем международный этап армейских соревнований «Эльбрусское кольцо-2020» завершился очередной победой наших десантников. На этот раз бойцы «крылатой пехоты» показали лучший результат на специальном задании «Стрельба в составе группы». Огонь вели с высокогорных позиций.

«Большое значение имеет само зрение человека особенно в горах, а так со стороны баллистики никаких особых отличий нет, расстояние все то же самое», — говорит командир группы Россия № 3 Южный военный округ старший лейтенант Стас Павловский.

Напомню, конкурс «Эльбрусское кольцо-2020» проводится в Кабардино-Балкарии в рамках армейских международных игр. В нем соревнуются воинские подразделения России и Узбекистана.

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