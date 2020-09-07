Стал известен победитель Гран-при «Формулы 1» в Италии

Гран-при Италии «Формулы-1» неожиданно стал самым неудачным для фаворитов.

Первым финишную черту пересек пилот команды «Альфа» Таури Пьер Гасли — это его первая победа в королевских гонках. А вот лидер чемпионата — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал только седьмым. Суеверные поклонники считают, что британского автогонщика могли и сглазить.

Накануне Хэмилтон выиграл квалификацию — но на экранах появилось преждевременное поздравление с победой в основной гонке. Впрочем, из Италии пилот все же уехал с рекордом — Хэмилтон проехал самый быстрый круг в истории «Формулы-1». Его средняя скорость превысила 264 километра в час.